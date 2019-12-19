أكدت صفا كينج الصحفية بوكالة الأنباء الفرنسية، أنها فوجئت بمستوى منتدى شباب العالم، خاصة مع مشاركة 8000 شاب من جميع أنحاء العالم، وذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأوضحت كينج أنها كانت تتمنى المشاركة في كل جلسات وورش العمل المنتدى، ولكنها لم تستطع ذلك، واصفة المنتدى بأنه غني ومتنوع وناقش ملفات عدة تهم الإنسان.

وأثنت كينج على جلسة الذكاء الاصطناعي والتي شاركت فيها الروبوت صوفيا، ومثنية أيضًا على الجلسة الافتتاحية للمنتدى، مشيرة إلى أن شابا مبتور القدم لفت انتباهها بسبب ابتسامته أثناء سيره وأنها أجرت معه حوارًا واكتشفت أنه يمثل نموذجا ورمزا لأي شاب يمكن أن يواجه أي مشكلة.