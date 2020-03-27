الحكومة تنفي وقف صرف مستحقات العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وقف صرف مستحقات العاملين بالمساجد، خلال فترة الغلق المؤقت.

وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف مستحقات أي من العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت، مُشددةً على انتظام صرف رواتب ومستحقات جميع العاملين بالمساجد بما في ذلك الحوافز والعلاوات.

وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، فقد جرى إطلاق حملة لنظافة وتعقيم المساجد بالتنسيق مع وزارة الصحة والمحافظين، أثناء فترة تعليق إقامة الصلاة بالمساجد، فضلاً عن تخصيص الوزارة رقماً للإبلاغ عن أي مخالفات بشأن غلق المساجد (01008806466)، كما تم تكليف الأئمة كلٍ في نطاق عمله بمتابعة عدد من المساجد والزوايا في محيط مسجده لبيان مدى الالتزام بتنفيذ تعليمات قرار الغلق.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، مع الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (ar.awkafonline.com).