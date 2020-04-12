ضبط شخص لقيامه بسرقة قطع غيار أجهزة الكمبيوتر من شركة بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بسرقة كمية من قطع غيار أجهزة الكمبيوتر من إحدى الشركات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، من صاحب محل بيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر، بقيام أحد الأشخاص بعرض مجموعة من وحدات التخزين "هارد ديسك" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، وله معلومات جنائية مسجلة) وبحوزته (عدد 7 "هارد ديسك" مجهولة المصدر - كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرام).

وبمواجهته اعترف بأنه نظراً لسابقة عمله بإحدى الشركات بدائرة القسم خطط لسرقة محتوياتها بأسلوب "كسر الباب"، وأقر بتمكنه من الاستيلاء على المضبوطات وكذا (عدد 16 "هارد ديسك" - 2 كارت شاشة - جهاز باور سبلاي - هارد كمبيوتر - جهاز تبريد هواء كمبيوتر - 2 مروحة كيسة كمبيوتر - شاشة كمبيوتر - جهاز وحدة سيرفر - بوردة كمبيوتر - جهاز سويتش شبكات - جهاز مونتاج - كيسة كمبيوتر - مجموعة من الكابلات - الرامات - 2 ماوس) على فترات من داخل الشركة.

وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم بإرشاده ضبط باقي المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "حسني النية" (صاحبي محل لخدمات الكمبيوتر)، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 2300 جنيه، وأقر بأنه من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة.

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.