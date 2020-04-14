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عاجل.. تسجيل 1509 حالات وفاة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

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محمود البدوي
02:43 ص | الثلاثاء 14 أبريل 2020
فيروس كورونا .. صورة أرشيفية

فيروس كورونا .. صورة أرشيفية

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 1509 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في  مؤتمر صحفي بشأن وباء كورونا، أن عدد الإصابات اليومية بوباء كورونا المستجد، في الولايات المتحدة ثابت.

وقال الرئيس الأمريكي: "ما زلنا نحرز تقدما في مواجهة فيروس كورونا"، مؤكدا أن "الإجراءات التي اتخذناها قللت من حجم الإصابات"، كما أنه فرض قيودا على السفر قبل تسجيل أي وحالة وفاه بكورونا المستجد.