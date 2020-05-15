بعد 4 أيام من العزل.. النار تلتهم منازلا بـ"طه شبرا": هنلاقيها منين

لم تكد تنجو قرية شبرا طه الواقعة في مركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية، من العزل الذي فرض عليها قبل 4 أيام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حتي شب حريق كبير بها صباح اليوم، تسبب في حريق كامل لعدة منازل.

وتلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز قويسنا، بنشوب حريق في عدد من المنازل بقرية طه شبرا، والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

يروي منير أشرف، أحد سكان قرية طه شبرا في المنوفية، أن الحريق شب في صباح اليوم، نتيجة تسريب غاز، بعد فترة قليلة من اندلاع الحريق حضرت سيارات الإسعاف، وتسبب في حريق عدد كبير من المنازل بمحتوياتها، لكن حتى الأن لا توجد أي وفيات في صفوف المواطنين.

"احنا هنلاقيها من كورونا ولا من الحريق"، حيث أكد منير لـ"الوطن"، أن سكان القرية يعيشون في حالة نفسية سيئة عقب فرض العزل عليها بسبب انتشار إصابات متعددة لفيروس كورونا، مما تسبب في غلق تام للمحال التجارية وعدم خروج أي شخص، كما عملت قوات الشرطة على غلق مداخل ومخارج القرية.

ونتيجة لفرض العزل بسبب كورونا، انشاء عدد من سكان القرية مبادرة بهدف تعقيم شوارع القرية للقضاء على فيروس كورونا، "عقموا مكتب البريد وشارع السوق، بالإضافة للشوارع الرئيسية، بنحاول نقضي على الفيروس عشان اولادنا"، حسب منير.