وفاة صراف تذاكر محطة كوبري القبة متأثرا بإصابته بكورونا

أعلن مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن وفاة صراف تذاكر محطة مترو كوبرى القبة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، منذ ساعات بعد تدهور حالته الصحية، مشيراً إلى أنه تم عزله بمنزله منذ ما يقرب من 15 يوماً، موضحاً أنه أصيب بفيروس كورونا بعد مخالطة حالة إيجابية خارج نطاق العمل.

وقال المصدر في تصريحات للوطن، إن المهندس على الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، طالب بعمل مسح حرارى شامل لجميع العاملين المتعاملين مع الجمهور، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إستمرار أعمال التعقيم والتطهير بالقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين والصرافيين، موضحاً أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو سيتم إيقافها تماماً بدءا من الأحد المقبل وحتى الجمعة الموافق 29 مايو الجاري.