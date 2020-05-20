الكهرباء توقع عقد تنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية لمساحة 50 ألف فدان شرق العوينات

تم اليوم الأربعاء الموافق 20/5/2020 توقيع عقد تنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية لمساحة 50 ألف فدان إضافية بمنطقة شرق العوينات، وذلك بحضور الدكتور/ محمد شاكر المرقبي – وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد اللواء أركان حرب/ مصطفي أمين – رئيس جهاز مشروعات الخدمة وذلك في إطار توجه الدولة ودعم القيادة السياسية للاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى فى مجال الزراعة فى محاولة جادة لسد الفجوة الغذائية التى تعاني منها مصر على مدار السنوات الطويلة الماضية، وبالتالي عدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتدبير احتياجاتها.

واشار الوزير في ضوء تهيئة الاقتصاد القومى المصرى لمواجهة التحديات التى تفرضها الظروف العالمية والمحلية، فقد قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون الوثيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لربط وتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء لما تمثله تلك المنطقة من إضافة للاقتصاد القومى، حيث تبعد هذه المنطقة عن بحيرة ناصر بحوالى 380 كم غرباً، وعن الواحات الداخلة حوالى 385 جنوباً، ومن المستهدف استصلاح وزراعة ما يزيد على 300 ألف فدان بتلك المنطقة من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومستثمرى القطاع الخاص.

هذا وقد بلغت المساحة الحالية للأراضى المستصلحة والتي يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية باستزراعها 110 ألف فدان بالمنطقة يتم زراعتها بمحاصيل استراتيجية ومن أهمها محصول القمح ويسعى الجهاز إلي زراعة واستصلاح 50 ألف فدان إضافية لزراعة محصول القمح لتقليل الفجوة الغذائية.

واضاف شاكر ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تفوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائى (شبكات داخلية وخارجية) لمساحة 50 ألف فدان إضافية على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ وتشغيل شبكة الكهرباء الخارجية على الجهود 220/66 كيلوفولت شاملة خطوط النقل ومحطات المحولات بتكلفة تقديرية 1.7 مليار جنيه ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بينما يتم تنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية على جهد 22 كيلوفولت بتمويل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبتكلفة تقديرية حوالي 500 مليون جنيه شاملة أعمال التوريدات والتركيبات.

وسوف تقوم شركة السويدى اليكتريك للتجارة والتوزيع بتنفيذ المشروع خلال 8 شهور، كما ستقوم الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية بالأعمال التصميمية والاستشارية تحت إشراف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.