أحدث صيحة لتجارة الحشيش.. القصة الكاملة لضبط شاب حول هاتفه لدولاب مخدرات

كشف مصدر أمني، تفاصيل القبض عل شاب بأسوان، حول هاتفه إلى "دولاب" لترويج وبيع مخدر الحشيش في نطاق المحافظة.

وقال المصدر، إن قطاع الأمن بقيادة اللواء علاء الدين سليم، تلقى قبل أيام، إخطارا من الإدارة العامة لتكنولجيا المعلومات، بأن ضباط الدائرة رصدوا نشاطا إجراميا على حساب أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت التحريات أن المتهم، وهو حاصل على مؤهل عال، وعاطل عن العمل، أنشأ صفحة باسمه على موقع "فيسبوك" واستغلها في الترويج للحشيش وبيعه.

ولفت المصدر إلى أنه جرى رصد الحساب بعد ورورد شكاوى من وجود مشاركات ودعوات على الحساب لترويج الحشيش والإتجار فيه.

وحسب المصدر، فقد أكدت التحريات أن صاحب الحساب بقوم بالفعل بالإتجار في الحشيش، وأنشأ الحساب خصيصا لترويجه، ونجح في بيع عدة صفقات وترويجها من خلال صفحته.

جرى إعداد محضر وإرفاق التقارير الفنية للحساب وإخطار النيابة لاستصدار إذن بضبط المتهم، وتحركت مأمورية ألقت القبض عليه، وحرزت الهاتف، وتبين أنه يحوى مشاركات عديدة ورسائل متبادلة على الخاص لطلب صفقات حشيش.

واعترف المتهم بلجوئه لهذه الحيلة لاعتقاده بصعوبة تعقب تلك الحسابات، وأكد المصدر أن الهاتف هو أداة الجريمة لذلك تم التحفظ عليه لعرضه على لجنة فنية، وإحالة المتهم للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.