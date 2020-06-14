"القاهرة" يدشن 9 فروع جديدة منذ بداية 2020 ويفتتح أول فرع رقمي خلال الشهر الجاري

أعلن طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن انضمام 9 فروع جديدة لشبكة فروع البنك منذ بداية العام الجارى، وذلك فى ضوء الاستراتيجية التوسعية لتعزيز وجود البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه فى جميع أنحاء الجمهورية، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم.

وأكد «فايد» أن التوسع المستمر فى شبكة فروع البنك يأتى تجسيداً لالتزامنا تجاه العملاء للوصول إليهم أينما كانوا، وتقديم خدماتنا المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة والتى تواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً، كما أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقاً لمعايير عديدة تم وضعها بدقة؛ أبرزها الموقع الجغرافى المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية.

وأضاف أنه من المقرر افتتاح أول فرع رقمى للبنك قبل نهاية الشهر الجارى، ضمن منظومة قوامها الأساسى تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لعملاء البنك، والاستفادة من التطورات المتلاحقة التى تشهدها الساحة المصرفية، من خلال حصول العملاء على خدماتهم المصرفية إلكترونياً عبر قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشرى كامل، وهو ما يعزز سعى البنك لتفعيل منظومة الشمول المالى.

وقال حازم حجازى، نائب رئيس البنك، إن الخطة التوسعية للبنك لا تقتصر على افتتاح الفروع الجديدة فحسب، بل تمتد لتشمل القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع الحالية، وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء، لتلبية احتياجاتهم على مدار 24 ساعة، حيث يعتزم البنك القيام بعمليات التطوير الشامل لـ10 فروع قائمة للبنك وتزويدها بأحدث التجهيزات قبل نهاية العام الجارى.

وأضاف «حجازى» أن الفروع الجديدة للبنك تتميز بتصميمها النموذجى الأكثر تطوراً والذى يتوافق مع هوية البنك المستحدثة، ويدعم مكانته الرائدة داخل القطاع المصرفى، مشيراً إلى قيام البنك بتجهيز نحو 30 فرعاً لتصبح مؤهلة لاستقبال وخدمة ذوى القدرات الخاصة.