موازنة البرلمان: 5 سيناريوهات للتعامل في إطار معدلات النمو العالمي

قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة مصر العام الحالي كانت موضوعة قبل أزمة فيروس كورونا، ومع ذلك تم تقديمها كما هي 2.2 ترليون جنيه، شارحا أن البرلمان وضع 5 سيناريوهات للتعامل في إطار معدلات النمو العالمي ومن خلال التوقعات الاقتصادية وتعافي الاقتصاد الفترة المقبلة، ولكن الآن الإدارة الاقتصادية إدارة يومية بسبب الأحداث الجارية.

وأضاف عيسى خلال مداخللة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أنه تم وضع نماذج للموازنة في حال لانخفاض معدل بالنمو من السيئ للأسوأ، والتحدي الحقيقي هو إدارة الموازنة اليومية للمصروفات والإيرادات، وترشيد الإنفاق وتوجيهه في الأولويات.

وتابع عيسى أنه توجد فرص عديدة بالرغم من أزمة كورونا مثل الصناعات التحويلية في المجال الطبي ومجال الأدوية والزراعة التي تشهد إقبالا كبيرا من الخارج على المنتجات الزراعية المصرية، وفي مجال السياحة التي نأمل في تعافيها بعد عدة أشهر، وهذه القطاعات فرص كبيرة جدا أمام مصر، مشددا على أن هناك فرصا كبيرة جدا أمام مصر لأن كورونا أثبتت أن وجود اقتصاديات وبرامج وطنية تقوم بها الدولة هو الأكثر أهمية والأساس.