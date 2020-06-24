الإسكندرية: دراسة اوضاع المحال والوحدات بما يتوافق مع الأسعار في السوق

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، على توصيات اللجنة العليا المشكلة بقرار المحافظ رقم 2043 لسنة 2016 لإعادة دراسة توفيق أوضاع المحال التجارية والعامة والصناعية والوحدات الإدارية، بما يتوافق مع الأسعار السوقية الحالية ويحقق الاستفادة للإسكندرية.

كما وافق المجلس على مقترح توفيق أوضاع المتعدين علي مساكن الإسكان الاقتصادي بالمحافظة ، وتوفيق أوضاع 320 وحدة بإسكان الشباب المشغولة على سبيل الاستضافة وتقيم المحلات بنطاق حي العجمي وطرحها للاستغلال، حفاظا على أموال الدولة واستعادة هيبتها .

على الصعيد ذاته تمت الموافقة على إلغاء التخصيص الصادر لصالح نقابة الزراعيين عن قطعة الأرض بواجهة 30 مترا تقريبا بمنطقة سابا باشا وذلك لعدم إقامة النشاط وكذا عدم سداد المستحقات المالية ، والحفاظ على أموال الدولة ، فضلا عن الموافقة على اعتماد تقسيم الأرض رقم 197 بتقسيم الفضالي بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومديرية الشباب والرياضة لإقامة مدرسة ثانوي على مسطح 2250 مترا ومركز شباب على مسطح 1500 متر.