رئيس الوزراء البريطاني يعبر عن أسفه لحادث جلاسكو

عبّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن عميق أسفه للحادث الذي وقع اليوم، في مدينة جلاسكو باسكتلندا وراح ضحيته 3 أشخاص.

ووصف جونسون، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، الحادث بأنه "مروّع".

وقدّم جونسون تعازيه إلى أسر الضحايا، كما عبر عن امتنانه إلى وحدات "خدمات الطوارئ الشجاعة التي تتعامل" مع الحادث.

وأفادت تقارير صحفية بأن رجلا هاجم الناس بسكين بشكل عشوائي عند أبواب فندق جلاسكو المركزي، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".