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9 حالات غش في امتحان البلاغة لقسم الأدبي بالثانوية الأزهرية

معاقبة 7 مراقبين لعدم الالتزام.. وعزل حالتين بعد ارتفاع درجة الحرارة

كتب:

سعيد حجازي و عبد الوهاب عيسي
05:57 م | السبت 27 يونيو 2020
امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحان البلاغة للقسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، مر في هدوء.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لامتحانات الثانوية الأزهرية، أن اليوم الامتحاني، شهد بعض السلبيات من بعض الطلاب والعاملين، واكتشف المراقبون 9 حالات غش، منها 7 غش ورقي، وحالتين بالموبيل.

وتابع: "كما جرى إنهاء ندب 9 أعضاء لجان ومراقبين على مستوى الجمهورية، منهم حالتان شعور بارتفاع درجات حرارة، وجررى عزلهما بعيدا عن الطلاب والعملية الامتحانية، والسبع الأخرى لعدم الالتزام، وهؤلاء سيجري معاقبتهم، كما جرى إلغاء ندب مساعد لجنة لتقصيره".