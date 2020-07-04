موسكو تنفي مزاعم واشنطن حول انتهاكها لتعليق التجارب النووية تحت الأرض

نفت روسيا مزاعم عدم امتثالها للتعليق المفروض على التجارب النووية تحت الأرض، معتبرة تلك المزاعم محاولة أميريكية لصرف الانتباه عن حقيقة أن واشنطن لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل على الاختبارات النووية.

وقال مصدر بالخارجية الروسية لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم، "كما هو متوقع، فلا أدلة إطلاقا على المزاعم الأميريكية أن روسيا أجرت اختبارات نووية تنتهك معيار القوة الصفرية الأميريكي".

وأضاف المصدر، الذي لم تكشف عنه وكالة الأنباء الروسية، "أن الولايات المتحدة أقرت بأنها لا تعرف عدد تلك التجارب في 2019، ولا إذا ما كانت قد أُجريت بالأساس أم لا"، مشيرا إلى أن الالتزامات الدولية لروسيا لا تتضمن امتثالا بـ "المعايير الأمرييكية" فيما يتصل بالتجارب النووية.

وأوضح أن التلميحات الأمريكية تبدو وكأنها قد أُطلقت لصرف الانتباه عن رفض واشنطن المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ووضعها على حافة الانهيار.