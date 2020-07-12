إزالة 27 بناء مخالفا لفيلات وأبراج وعقارات وتعديات على أراضٍ زراعية

تستكمل محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها دون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

أكد محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملات إزالة مكثفة بمركز أوسيم حيث تم البدء في إزاله برج مخالف مكون من 13 طابقا بشارع الكباش ببشتيل بالإضافة إلى أنه تم إزالة 3 فيلات مخالفة وملحقاتهم من أسوار وغرف وبوابات بالكامل تتراوح مساحتهم ما بين 150 إلى 250 م بمنطقة الغناترة بطريق البراجيل وبجوار محور الضبعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار راشد إلى أنه جارٍ استكمال إزالة 3 أبراج بشوارع طارق يحيى ورمزي فرج و النور بالمريوطية بحي الطالبية إلى جانب استكمال إزالة عقار مخالف بكورنيش النيل بالوراق وعدد 2 برج بشوارع الأربعين والمنشية بحي الهرم.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم إزالة 8 حالات بناء مخالف على أراضي أملاك الدولة بمساحة 275 م بمركز ومدينة البدرشين وإزاله عقار مخالف بالجلاتمة بمساحة 110 م بمركز منشأه القناطر، لافتا إلى أنه تم إزالة تعديات على أراضي زراعية على مساحة 900م بطريق جسر الصليبية بشبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس بالإضافة إلى إزالة 5 مخالفات بناء على مساحة 1000م بقرى البرمبل وبني صالح ومنيل سلطان بمركز أطفيح لعقار وأساسات مخالفة وبلوكات من الطوب الأبيض وإزالة مخالفات بناء بمساحة 100 متر تقريبا بشارع 6 أكتوبر بالحوامدية.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكي ينال الجزاء القانوني.