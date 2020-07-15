إزالة 196 حالة تعد على أراض أملاك الدولة بالمنوفية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن أعمال الموجة الـ 16 لاسترداد حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

وصرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي عدد الحالات التي تم تنفيذها منذ بدء الموجة بلغ 196 حالة، حيث تم تنفيذ إزالة 80 حالة تعد على أراض أملاك الدولة بإجمالي مساحة 7 آلاف و393 م2، وإزالة 116 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 92 فدانا بمختلف جهات الولاية، وذلك منذ انطلاق الموجة الـ (16) لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

ووفقاً لتقرير غرفة العمليات المركزية تم أمس إزالة 18 حالة تعد على أراض أملاك الدولة على مساحة 785 م2، وذلك ضمن المستهدف المراد تحقيقه خلال الموجة.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار إزالة كافة التعديات بنطاق المحافظة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بإزالة التعديات في المهد والتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة أي معوقات لإنجاح أعمال الموجة السادسة عشر.