فيديو.. والد قتيل يستقبل القاتل في منزله بالسعودية بـ"الأحضان"
القاتل دفع الدية وكان أول زيارة له لشكر والد القتيل
كتب:
أحمد حامد دياب
03:26 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
نشرت جريدة عكاظ السعودية، فيديو لطلال دخيل الحازمي، والذي خرج من السجن بعد دفع الدية المقررة عليه، وكانت أول زيارة له فور خروجه لوالد المقتول فيصل مدالله العبيد الحازمي، الذي استقبله بكل حفاوة وترحيب.
وحرص "الحازمي" ورفاقه على تقبيل رأس والد القتيل وشكره، والذي رحب بهم واستقبلهم في منزله بمحافظة عرعر السعودية.
#فيديو (متداول) السجين طلال دخيل الحازمي من محافظة #طريف خرج من السجن بعد دفع الدية المقررة عليه وكانت أول زيارة له فور خروجه لوالد المقتول فيصل مدالله العبيد الحازمي الذي استقبله بكل حفاوة وترحيب.— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) July 20, 2020
متابعة: ثامر قمقوم @tgamgoom#عكاظ #ان_تكون_اولاhttps://t.co/JTehHJr0f0 pic.twitter.com/3vDFsSYR3j
وعلق الإعلامي ثامر قمقوم، الذي قام بتصوير الفيديو قائلًا: "هذا الموقف يهز المشاعر والأبدان.. ياعيال العود.. لله دركم فيه كمية وفاء.. ونبل.. وشهامة.. وعفو.. وتسامح.. ورجولة.. واحترام.. وتقديرٍ.. وتوقير.. وشعور بالمعروف.. وحياة جديدة.. معاني إنسانية لا يمكن حصرها ووصفها.. لا أقول سوى ..الله يديم المحبة بينكم يا أبناء قبيلة الحازم الكريمة".