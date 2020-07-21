فيديو.. والد قتيل يستقبل القاتل في منزله بالسعودية بـ"الأحضان"

نشرت جريدة عكاظ السعودية، فيديو لطلال دخيل الحازمي، والذي خرج من السجن بعد دفع الدية المقررة عليه، وكانت أول زيارة له فور خروجه لوالد المقتول فيصل مدالله العبيد الحازمي، الذي استقبله بكل حفاوة وترحيب.

وحرص "الحازمي" ورفاقه على تقبيل رأس والد القتيل وشكره، والذي رحب بهم واستقبلهم في منزله بمحافظة عرعر السعودية.

#فيديو (متداول) السجين طلال دخيل الحازمي من محافظة #طريف خرج من السجن بعد دفع الدية المقررة عليه وكانت أول زيارة له فور خروجه لوالد المقتول فيصل مدالله العبيد الحازمي الذي استقبله بكل حفاوة وترحيب.

متابعة: ثامر قمقوم @tgamgoom#عكاظ #ان_تكون_اولاhttps://t.co/JTehHJr0f0 pic.twitter.com/3vDFsSYR3j — صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) July 20, 2020

وعلق الإعلامي ثامر قمقوم، الذي قام بتصوير الفيديو قائلًا: "هذا الموقف يهز المشاعر والأبدان.. ياعيال العود.. لله دركم فيه كمية وفاء.. ونبل.. وشهامة.. وعفو.. وتسامح.. ورجولة.. واحترام.. وتقديرٍ.. وتوقير.. وشعور بالمعروف.. وحياة جديدة.. معاني إنسانية لا يمكن حصرها ووصفها.. لا أقول سوى ..الله يديم المحبة بينكم يا أبناء قبيلة الحازم الكريمة".