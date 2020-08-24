مصادرة شيش بمقاهٍ في الدقهلية ومكبرات الصوت بالشوارع

كثفت مراكز ومدن محافظة الدقهلية من حملاتها علي المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بمنع الشيش في المقاهي، ومنع تجمعات الباعة الجائلين، وإزالة الإشغالات ومصادرة مكبرات الصوت في الشوارع.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، بقيادة المهندس عمرة فكري، رئيس المركز، حملة على الكافيهات بمدينة ميت غمر والتحفظ على الشيش المستخدمة بها ورفع الإشغالات.

وفضت رئاسة مركز السنبلاوين، تجمعات الباعة الجائلين بشوارع السنبلاوين، في إطار تعليمات المحافظ بتكثيف حملات إغلاق جميع الأسواق والتجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين وإزالة الاشغالات.

خرجت الحملة بقيادة متولى عبد العال متولى رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وبحضور فتحي إبراهيم حسن نائب رئيس المركز والسيد حسان مدير الإشغالات وفريق العمل الميداني.

وتمكنت الحملة من فض تجمعات للباعة الجائلين بشوارع السنبلاوين ومتابعة المقاهي والكافتيريات وضبط عدد من الشيش والكراسي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي شربين قاد طه أبو العيش نائب رئيس المركز حملة بحضور طلعت عريضة سكرتير الوحدة المحلية لقرية الحصص، وذلك علي اشغالات أطقم ومكبرات الصوت بقرية الحصص ومصادرتها من الباعة الجائلين وذلك بناء على شكوى المواطنين من إزعاج للمرضى وكبار السن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تابع خلال الزيارة جانبا من أعمال رفع القمامة والأتربة وتمهيد الشوارع الرئيسية ونقل جميع التجمعات إلى المقلب العمومي بعزبه الصفيح.