الحبس سنة مع الشغل لـمتهمين اثنين في "أحداث 15 مايو"

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بمعاقبة متهمين اثنين في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف 15 مايو"، بحبس كل منهما لمدة سنة واحدة مع الشغل.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، اشتراكهما في مظاهرة تخريبية دون ترخيص كان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، وانضما إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، التي تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، وشاركا في مسيرة بمنطقة 15 مايو ما عرض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين الانضمام لجماعة إرهابية والبلطجة وإثارة الشغب والتلويح بالعنف وحيازة مفرقعات وتكدير السلم العام عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة.