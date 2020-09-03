نهاية مأساوية لشاب.. التقط "سيلفي" فسقط في النيل بالدقهلية

بعد ساعتين من البحث انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، اليوم، جثة شاب حاصل على ليسانس حقوق، سقط في مياه نهر النيل فرع دمياط.

وقال شهود عيان إن الضحية كان يحاول التقاط صورة سيلفي، أثناء وقوفه على سور كوبري السكة الحديد بالمنصورة، فاختل توازنه وسقط في النيل.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من بعض المواطنين بسقوط شاب في مياه نهر النيل فرع دمياط، بجوار كوبري السكة الحديد.

انتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة وقوات الإنقاذ النهرين في مكان البلاغ، وتمكنت القوات من انتشال جثته بعد ساعتين من سقوطه.

وتبين أن الشاب يدعى "محمد م. ر."، 27 سنة ، حاصل على ليسانس حقوق، ومقيم قرية "طناح" التابعة لمركز المنصورة.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.