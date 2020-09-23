30200 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة الكهربائية اليوم

اعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنّ أقصى حمل متوقع للشبكة مساء اليوم 30200 ميجا وات، وإجمالي الطاقة الكهربائية 649.81 ج و س، والفارق بين المتوقع والمتاح -14800.

وأشار الجهاز إلى أنّ أقصى حمل للشبكة أمس كان 30100 ميجا وات، وأدنى حمل كان 23250 ميجا وات.

والاستخدام الامثل لموارد الطاقة الكهربائية، وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، إذ إنّ تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعني منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعني استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويًا لتغطية أحمال الذروة، والتي تستغرق فقط عددا محدودا من الساعات خلال فصل الصيف، لذلك فمن الضروري تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، إضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية، ما يعود بالنفع على المواطن والدولة.