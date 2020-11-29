زي البطن المفتوحة.. خطوات عمل إسعافات أولية للإصابات العميقة

تعتبر الجروح بكافة أنواعها من أشهر أنواع الإصابات التي قد تلحق بالأفراد سواء في المنزل أو العمل أو حتى الطرق العامة، فقد يتعرض البعض لمثل تلك النوعية من الحوادث ولا يعرف كيف يتعامل معها لإسعاف المريض حتى تصل سيارة الإسعاف.

"الوطن" تستعرض في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها الطريقة السليمة لتقديم الاسعافات الأولية للجروح في التقرير التالي.

الإسعافات الأولية للجروح

- إذا كان الأمر خطير لا بد من الاتصال قبل تقديم الإسعافات الأولية بسيارة الإسعاف.

- لا بد من تهدئة المصاب حتى لا يصاب بالذعر ويحدث مشاكل نفسية ومراقبته بين الحين والآخر.

- لا بد من غسل اليدين جيدًا وتعقيمها قبل التعامل مع الجرح.

- تجنب لمس الجرح بالأصابع في أثناء معالجته إن أمكن وينصح باستخدام قفازات مطاطية يمكن التخلص منها.

- إزالة المجوهرات من الجزء المصاب بالجسم.

- الضغط المباشر على الجرح، لوقف النزيف، مع تجنب ربط ما حول موضع الجرح؛ حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث تلف بالأنسجة.

- تنظيف الجرح بعد توقف النزيف، وذلك باستخدام محلول ملحي إن أمكن، وإذا لم يكن متاحًا، فيمكن استخدام مياه الشرب المعبأة.

- رفع العضو المصاب نحو الأعلى بمنسوب أكبر من منسوب القلب، وذلك لاستغلال الجاذبية الأرضية والتقليل من كمية الدم المتدفقة إلى منطقة الجرح.

- تغطية الجرح بضمادة نظيفة معقمة، أما إذا كان الجرح ملوثًا، أو كان بسبب العض، مثل عضة الكلب، أو كان بسبب إبرة ملوثة فيجب تركه مفتوحًا.

الإسعافات الأولية للجروح المغلقة

الجرح المغلق أو الكدمة، ويحدث نتيجة التعرض لضربة ما ولكن بدون حصول أي خدش أو جرح في الجلد، ولذلك يحتاج هذا الجرح للتبريد لتقليل النزيف الداخلي الحاصل نتيجة الإصابة وذلك من خلال عمل كمادات من الماء البارد أو الثلج مع لفه بقطعة من القماش، لأن تعرض الجلد بشكل مباشرة للثلج يمكن أن يسبب تلف في خلاياه.

لإسعافات الأولية للجروح السطحية

- لا بد من تنظيف الخدوش بالماء الجاري بحيث نزيل أي أوساخ أو غبار أو أتربة عالقة بدون الحاجة لاستخدام المعقمات والكحول، ولكن في حال كانت الأوساخ عنيدة يمكن استخدام كمية قليلة من الصابون.

- ثم يتم وضع قطعة بحجم مناسب من الضماد الطبي المعقم يتم لفها على الجرح وتثبيتها، وتجديدها بين فترة وأخرى.

الإسعافات الأولية للجروح القطعية

- في تلك الحالة من الجروح التي تحدث نتيجة عن الأدوات الحادة مثل السكين أو قطع الزجاج وغيرها، وتخترق هذه الجروح طبقات عديدة من الجلد وتقطع أوردة أو شرايين فيتم وقف النزيف بالضغط على الجرح باستخدام قطعة من القماش أو الشاش مع عدم تغيرها أو إزالتها ومن ثم رفع العضو المصاب باتجاه الأعلى.

الإسعافات الأولية للجروح النزعية

- وفي تلك الحالة يحدث قطع في جزء أو عضو من الجسم، ويرافقه نزيف حاد، بالإضافة إلى احتمال موت الجزء المقطوع، ويحدث نتيجة التعرض لحادث ما أو عند استخدام الأدوات الحادة، ويتم وقف النزيف الضغط على المنطقة ورفعها والاحتفاظ بقطعة القماش.

- يمكن إعادة وصل الجزء المقطوع وإعادته لأداء وظيفته ولكن ذلك ممكن فقط عندما يتم حفظ هذا الجزء بشكل صحيح بالحفاظ على رطوبته وبرودته عن طريق وضعه في محلول ملحي يباع في الصيدليات وإن لم يتوفر فيوضع في كيس مع ماء، ومن ثم في وعاء فيه كمية من الثلج، ويجب تجنب تعريضه للثلج بشكل مباشر لحمايته من التلف وينقل مع المصاب في المستشفى لاجراء الجراحة.

الإسعافات الأولية للجروح الوخزية

- يحدث نتيجة أداة حادة مدببة مثل مسمار أو وتد أو سكين أو غيره، وفي تلك الحالة يثبت أداة الوخز وعدم نزعها، حيث إن الضرر يكون مضاعفا عندما يتم نزعها، لذا فالإجراء الأساسي هنا يكمن في تثبيت الأداة مكانها بدون محاولة نزعها ولا حتى السماح لها بالحركة.