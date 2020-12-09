رئيس الأركان السوداني: القوات المسلحة انحازت للشعب وسنحقق أهداف الثورة

قال رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، إن القوات المسلحة انحازت بالكامل إلى إرادة الشعب.

وأضاف الحسين، لدى مخاطبته ختام فعاليات المشروع التدريبي "أحفاد تهراقا" بمنطقة "شاكوت" شمالي الخرطوم: "عهدنا لشعبنا أن يصل بثورته إلى مبتغاها بتحقيق التحول الديمقراطي المنشود".

وأوضح رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية، أن "القوات المسلحة تكمل تدريبها رغم العقبات التي واجهت هذا العام التدريبي، إلا أنها تستشعر هم الوطن وحمايته خاصة في ظل الظروف المحلية والإقليمية المُربكة".

وأشار رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية، إلى نجاح المناورات، وأنها أكدت تمام الجاهزية، موضحا أن السلام الذي تحقق يعيد إلى البلاد الأمن والاستقرار ويُفسح المجال للتنمية.