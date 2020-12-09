تصل لـ 800 جنيه.. أسعار أشهر روايات نبيل فاروق بعد رحيله اليوم

رحل عن عالمنا منذ قليل، الدكتور نبيل فاروق إثر أزمة قلبية، وذلك بعد أن أعلنت ابنته ريهام نبيل فاروق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقدم الدكتور نبيل فاروق العديد من الكتب والتي اشتهر بها كالأدب البوليسي والخيال والخيال العلمي، حيث قدم عدة سلاسل قصصية من أشهرها رجل المستحيل، ملف المستقبل، وكوكتيل 2000، وزهور، جميعها لاقت نجاحا كبيرا في العالم العربي.

"الوطن" تستعرض في التقرير التالي أسعار أشهر كتب نبيل فاروق في التقرير التالي:

رجل المستحيل

وتعد سلسلة رجل المستحيل من أشهر الكتب التي قدمها الراحل نبيل فاروق والتي صدرت على عدة مراحل كونها تتكون من 160 عددًا، وصدر أول أعدادها بعنوان "الاختفاء الغامض" سنة 1984م، حتى العدد الأخير الذي أنهى السلسلة عام 2009.

ومن أشهر الأجزاء صائد الجواسيس وغريم الشيطان وحلفاء الشر وغيرها.

وتعرض سلسلة رجل المستحيل كاملة حاليا بسعر يتراوح بين 650 و800 جنيه.

ملف المستقبل

أما سلسلة "ملف المستقبل" فهى متخصصة من أدب الخيال العلمي تحكي مغامرات الفريق العلمي المصري بقيادة الرائد نور الدين محمود والذي يعمل في المخابرات العلمية المصرية في المستقبل، ويهدف إلى كشف الألغاز العلمية المختلفة التي تواجه المخابرات العلمية المصرية.

كما تعد سلسلة "ملف المستقبل" من أوائل السلاسل العربية المختصة بأدب الخيال العلمي على الإطلاق، وهي صدرت عن المؤسسة العربية الحديثة وكان أول إصداراتها عام 1984 حتى 2010، وصدر منها 160 عدداً، آخرها هو (نهاية العالم) وهو العدد الأخير، ويحمل رقم 160، صدر في معرض الكتاب الدولي يناير 2010.

وتعرض سلسلة "ملف المستقبل" كاملة حاليا بسعر يتراوح بين 700 لـ 800 جنيه.

كوكتيل 2000

وفي روايات كوكتيل 2000 العديد من القصص المتنوعة ما بين قصص المخابرات والحركة، وقصص الخيال العلمي، والقصص الرومانسية والدرامية، والقصص القصيرة أو تلك التي تمتد على أجزاء عدة ولكن أهم المواضيع التي تطرق إليها الدكتور نبيل فاروق في سلسلة كوكتيل 2000 التي وصل عدد أجزائها لـ 51، كانت المفاجأة الهائلة التي فجرها في العدد 25 من السلسلة، والذي حمل اسم (أوراق بطل)، عندما عبر وفي رواية من جزأين وعلى شكل ذكريات شخصية، عن علاقته بجهاز المخابرات المصري وعن لقائه بالشخصية الحقيقية التي اقتبس منها شخصية (أدهم صبري) في سلسلة رجل المستحيل، والتي اعتقد القراء أنها من نسج الخيال فحسب فأثارت تلك الرواية قدراً كثيفاً من النقاش والجدل.

وتعرض سلسلة كوكتيل 2000 كاملة حاليا بـ 430 جنيها.