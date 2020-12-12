11 إجراءً حكوميا لمواجهة موجة كورونا الثانية بالمدارس: لجنة بكل مدرسة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، تقرير معلوماتي "إنفوجراف" حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة الموجة الثانية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت التقرير 11 إجراءً اتخذتها الدولة لحماية الطلاب في المدارس من فيروس كورونا المستجد خلال موجته الثانية، جاءت كالآتي:

1- تمّ إجراء تعديلات على نظام العام الدراسي ليتضمن تعدد مصادر التعلم.

2- تضم مصادر التعليم المتعددة 3 وسائل هي كلاً من منصات "إدمودو"، وقنوات وبرامج تعليمية، والمكتبة الإلكترونية.

3- اعتمدت الوزارة نظام الامتحان الإلكتروني بالنسبة لطلاب الثانوية العامة.

4- سيتمّ تصحيح الامتحان الإلكتروني لطلاب الثانوية إلكترونياً أيضاً.

5- اتخذت عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس داخل المدارس.

6- تضمنت الإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي، مع إمكانية إلغائه.

7- تمّ تنظيم حضور الطلاب (يومين – 3 أيام – 4 أيام).

8- تمّ تخفيض كثافة الفصول.

9- تشكيل لجنة بكل مدرسة تختص بتطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

10- توفير عدد كاف من الملصقات التوعوية بالأماكن الظاهرة بالمدرسة.

11- وجود طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب بشكل دوري.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره، إنذَ هناك حزمة من الإجراءات والمبادرات الفاعلة والمؤثرة اتخذتها الدولة لمواجهة وباء كورونا، ضمن خطة واستراتيجية استباقية شملت مختلف المحاور، ما مكّن مصر من التقليل من تأثيرات الأزمة والتعامل معها بكل احترافية وكفاءة سواء صحياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، وذلك وسط إشادات من المؤسسات الدولية بالتجربة المصرية في مواجهة الموجة الأولى من الجائحة.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنَّ تلك الجهود وضعت الأسس القوية التي تمكّن الدولة من تجنب الآثار السلبية للموجة الثانية من تفشي الفيروس.