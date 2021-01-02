إعادة افتتاح مقبرة رمسيس الأول بعد ترميمها.. اليوم

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مقبرة المللك رمسيس الأول، بعد الانتهاء من ترميمها، في أثناء جولته بمدينة الأقصر، اليوم، حيث توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بصحبة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى منطقة وادي الملوك الأثرية بالبر الغربي بالأقصر، لإعادة افتتاح مقبرة بعد ترميمها.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، أن أعمال الترميم شملت ترميم الأرضيات وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش، بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة وإزالة السناج.

جدير بالذكر أنه تم اكتشاف المقبرة عام 1817 على يد جيوفاني بلزوني، يبلغ طول المقبرة نحو 29 مترا، وهي عبارة عن ممر قصير ينتهي بحجرة دفن تحتوي على تابوت من الجرانيت.

ومن أهم المناظر بها توجد على الجدار الأيسر من حجرة الدفن، حيث يظهر منظر كتاب البوابات، ومنظر آخر يمثل الملك راكعا أمام أرواح نخن وبي وهيراكنوبوليس، وتعرض المومياء الخاصة بالملك بمتحف الأقصر في قاعه مجد طيبة.

وكان رمسيس الأول نائب للجيش في عصر حور محب، وزوجته سات رع، وكان يدعى بارع مسو ثم أسس الأسرة التاسعة عشر في الفترة من 1292 - 1290 قبل الميلاد.