الإجراءات المتبعة حال تأخر القطار أو حدوث عطل بالتكييف بإحدي العربات

أطلقت الهيئة القومية لـ«سكك حديد مصر»، بالتزامن مع العام الجديد 2021، موقعها الرسمي بعد تطويره بهدف خدمة الجمهور، وتحقيق التواصل بشكل هادف.

وتضمن تطوير الموقع الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة المتعلقة بجمهور رواد السكة الحديد، ومنها الاجراءات المتبعة حال تأخر القطار أو حدوث عطل بالتكييف بإحدي عربات القطار.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد الإجراءات المتبعة حال تأخر القطار أو حدوث عطل بالتكييف بإحدى عربات القطار، وفقا لما أوضحته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الإجراءات المتبعة حال تأخر القطار أو حدوث عطل بالتكييف باحدي عربات القطار

أوضحت الهيئة العامة لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، الإجراءات المتبعة حال تأخر القطار أو حدوث عطل بالتكيف باحدي عربات القطار، موضحة أنه فى حالة تأخر القطارات تأخيراً كليا يستطيع الراكب إسترداد ثمن التذكرة كاملة بدون خصم شىء من قيمتها.

كما أشارت الهيئة إلى أنه فى حالة عطل جهاز التكييف أوإستبدال عربة بعربة أدنى يحق للراكب صرف فرق التكييف بشرط أن يتم إثبات ذلك بمعرفة رئيس القطار وفى حالة عطل جهاز التكييف بمحطة قيام الراكب يتم إسترداد قيمة التذكرة كاملة بدون خصم شىء.

ونوهت الهيئة إلى أنه يتم إتاحة عملية حجز التذاكر على القطارات المكيفة قبل موعد القطار بـ 15 يوماً وحتى 5 دقائق قبل مغادرة القطار .

جدير بالذكر أن إطلاق الموقع الجديد جاء ضمن إطار الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة والحكومة لهيئة السكة الحديد لرفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

ونوهت هيئة السكة الحديد، أنَّ الموقع أصبح يتضمن جميع أرقام التليفونات التي تحقق التواصل بين الهيئة والجمهور، بالإضافة إلى إتاحة خدمة استقبال الشكاوى والمقترحات من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة.