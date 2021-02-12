5 شروط لاستغلال ثلاجات سوق الجملة ببرج العرب بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن بدء استقبال طلب إبداء اهتمام للتقديم في عملية إستغلال ثلاجات سوق الجملة ببرج العرب، وذلك من قبل الشركات العاملة والمتخصصة في مجال تشغيل واستغلال الثلاجات والراغبة في الاشتراك في العملية المزمع طرحها.

شروط استغلال ثلاجات سوق الجملة ببرج العرب

1- طالبت المحافظة من الشركات، التقدم للإدارة العامة للشؤون المالية «إدارة التعاقدات» للاطلاع علي المواصفات والرسومات الهندسية والتصميمات الخاصة بثلاجات سوق الجملة ببرج العرب.

2- استيفاء نموذج الاستبيان، وتقديم المستندات الدالة على قيام الشركة وسابقة أعمال باسم الشركة وأي مستندات وبيانات أخرى تخص الشركة.

3- يتم تقديم المستندات وتلقي الاستفسارات خلال الفترة من 14- 2- 2021 وحتى 18- 2- 2021.

4- تقدم المستندات بمقر الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية في المواعيد المحددة أعلاه.

5- مع العلم بأن تقديم الطلب لا يترتب عليه أي حقوق للشركات المتقدمة.

ويأتِ ذلك استكمالا للمشروعات القومية التي تشهدها الإسكندرية، وتسابق الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية الزمن لإنجاز أكبر سوق حضاري للخضر والفاكهة ببرج العرب، وذلك تمهيدا لنقل تجار سوق وكالة الحضرة والذي يشكل موقعه إعاقة لمحور المحمودية «شريان الأمل».

ويقع السوق على مساحة 24 فدانا للمرحلة الأولى، و74 فدانا للمرحلة الثانية والتي تتضمن إنشاء منطقة لوجستية، ويستهدف المشروع نقل نحو 1000 تاجرا من وكالة الحضرة للخضر والفاكهة، وذلك سعياً لتجنب تعطيل الاستفادة من مشروع محور المحمودية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء السوق نحو 609 ملايين جنيه، ويتضمن تنفيذ 10 هناجر لسوق الجملة بإجمالي 200 محل تجاري، كل منها بمساحة 100م2، إلى جانب رصيف 65 م2 لكل محل.