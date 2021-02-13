خلفا لـ«بنسودا».. الجنائية الدولية تختار البريطاني كريم خان مدعيا لها

انتخبت الدول الأعضاء في «المحكمة الجنائية الدولية»، والتي مقرها مدينة «لاهاي» الهولندية، أمس الجمعة، البريطاني كريم خان، رئيسا جديدا للادعاء لولاية مدتها 9 سنوات تبدأ في 16 يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفاز «خان»، بالمنصب في اقتراع سري متغلبا على 3 مرشحين آخرين، ليحل محل رئيسة الادعاء الحالية فاتو بنسودا.

وتنافس «خان» مع كل من الإيرلندي فرجال جاينور، والإسباني كارلوس كاستريسانا والإيطالي فرانشسكو لو فوي.

وقاد كريم خان فريقا أمميا معنيا بالتحقيق في جرائم تنظيم «داعش» الإرهابي، في العراق.

وتضم المحكمة، 123 عضوا وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.

وتنظم علاقة المحكمة بمنظمة الأمم المتحدة بموجب اتفاقية تنسيق بين الجانبين، وذكرت إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله»، أن المحكمة التي تأسست في 2002 تعمل على إتمام دور الأجهزة القضائية الوطنية، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء.

وكان المستشار الخاص، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش «يونيتاد»، كريم خان، قال في أواخر نوفمبر الماضي، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إنه خلال فترة عمل فريق التحقيق، تم وضع احتياجات وتجارب الناجين من جرائم «داعش» الإرهابي، وعائلات الضحايا في جوهر عمل الفريق.

وأضاف البريطاني كريم خان، أن جميع شرائح المجتمع العراقي السنة والشيعة والمسيحيون، والتركمان والإيزيديون والشبك والكاكائيون، عانوا بسبب وحشية التنظيم الإرهابي، وممارساته، ويجب إسماع أصواتهم جميعا عند محاسبة مرتكبي الجرائم.