مندوب مصر بالأمم المتحدة: نأمل في حصول الفلسطينيين على حقوقهم ولو بعد حين

قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، إنه يأمل أن ينال الفلسطينيون حقوقهم المشروعة ولو بعد حين، موضحًا أن القضية الفلسطينية شهدت تعاونًا كبيرًا من قبَل الدبلوماسية المصرية على مدار عقود، لافتًا إلى أن جلسة مجلس الأمن اليوم هي الثالثة من نوعها للتعليق على الأحداث في فلسطين عقب وجود جلستين مغلقتين، موضحًا أن الجلسة شملت وجود أطراف متعددة مع السماح لعدد محدد من الدول بالحديث في الجلسة، ومن هذه الدول مصر في ظل دورها المحوري في الشرق الأوسط والأردن وفلسطين وتونس والجزائر باعتبارها رئيس المجموعة العربية في مجلس الأمن.

وأضاف «إدريس» خلال تصريحات لفضائية «Extra News»، اليوم الأحد، على هامش اجتماع مجلس الأمن، اليوم، حول القضية الفلسطينية في ظل الحرب على غزة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تدخل يومها السابع، أنه خلال الجلسة أعلن سفير الصين رئيس مجلس الأمن حاليًا أنه سيتم تقديم مشروع بيان صحفي خلال الساعات المقبلة للوقوف على آخر الجهود.

وأوضح مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب وتنخرط مصر بكل تفاصيل القضية، مؤكدًا أن القضية تعود إلى احتلال ويريد الشعب الحصول على حقوقه المشروعة، لافتًا إلى أن القاهرة منذ بداية الأزمة في فلسطين تركز على محورين أساسيين الأول هو الوقف الفوري للعنف الواقع على غزة والقدس والذي ماتت فيه أرواح بريئة، أما المحور الثاني فهو العمل على التعامل على لفت الأنظار إلى القضية الرئيسية وهي قضية الاحتلال من أجل إعطاء الأمل بأن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم.