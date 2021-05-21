أخبار كورونا في مصر .. تسجيل 63 إصابة و8 وفيات بالقليوبية

تشهد محافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ لمواجهة ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد وسط تزايد أعداد الإصابات في المحافظة يومياً، ورفعت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة حالة الطوارئ داخل المستشفيات لمواجهة الفيروس، كما يجري يومياً دارسة المنحنى الوبائي وبحث احتياجات المستشفيات.

أخبار كورونا في مصر.. إحصائيات القليوبية

وتقدم« الوطن»، إحصائيات كورونا في القليوبية ضمن أخبار كورونا في مصر، وفي إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

تسجيل 63 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيان مديرية الصحة بالمحافظة، 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وجاءت مدينة ومركز بنها أعلي نسبة إصابة بـ39 حالة، ثم مركز طوخ بـ12 حالة، ومركز القناطر 5 حالات، ومركز شبين القناطر حالتين، وشرق شبرا وقها ومركز كفر شكر حالة واحدة لكل منهم، وغرب شبرا والعبور ومركز الخانكة صفر إصابة.

تسجيل 8 وفيات جديدة في 24 ساعة

وسجلت القليوبية 8 حالات وفاة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الماضية، ليرتفع عدد وفيات كورونا بالمحافظة، منذ بداية الجائحة وحتى مساء اليوم الخميس، 1467 حالة وفاة.

وبحسب البيان، فقد سجلت مستشفيات كفر شكر المركزي وعزل قها وبنها التعليمي حالتي وفاة لكل منهم، وحالة واحدة ببنها التعليمي، فيما سجلت 9 مستشفيات، ضمن منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا بالمحافظة، صفر وفيات.

وكشف البيان ان المتوفيين رجل و7 سيدات، تراوحت أعمارهم بين 51 و79 سنة، من مراكز الخانكة وبنها والقناطر الخيرية وقليوب وشبين القناطر وشرق شبرا وطوخ.

القليوبية تناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وناشدت محافظة القليوبية مواطني المحافظة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والالتزام بعدم التواجد بالأماكن المغلقة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار.

وأهابت المحافظة بأصحاب المطاعم والمحلات بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكدس المواطنين، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع تعرض المنشآت للعقوبات الواردة في قرارات مجلس الوزراء.