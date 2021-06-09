مشروع قانون يسمح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين

تبدأ وزارة التضامن غدا، الخميس، إجراء حوار حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى بيان لها، أنه سيتم إجراء الحوار، غدا، لبناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.

مشاركة المقترح مع التأمينات والمالية

وأكدت التضامن، أنه تم إعداد مقترح لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.

حق الزوجة في المساواة مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق

وأشارت القباج إلى أنها كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواة مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه.

من جانبه، أكد خليل محمد خليل، مدير الإدارة العام للتاهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم إصدار أكثر من 782 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم توزيع البطاقات من خلال مكاتب البريد.

وأوضح خليل لـ«الوطن»، أنه تم التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي، مشيرا إلى أنها وصلت إلى 45 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة بناء على تعليمات وزيرة التضامن لبحث تظلمات ذوي الإعاقة والمتعلقة بوقف واستبعاد عدد من بطاقات الخدمات المتكاملة.