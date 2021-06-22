الناظر يحذر من الصنادل على البحر.. وينصح بالخل لعلاج لسعات القناديل

حذّر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، من ارتداء صنادل أو أحذية على الشواطئ، متابعا: «لا ترتدوا أي شيء في القدم وأنتم على الشاطئ، فهذا الأمر يخلص الجسم من خلايا الجلد الميتة والفطريات»، كما تحدّث عن أهمية الاحتفاظ بزجاجة خل للتعامل مع إصابات لسع قناديل البحر على الشاطئ، بغسل الجزء المصاب بمياه البحر، ثم استخدام الخل بعد الخروج من المياه لمنع تفاقم الإصابة والتهاب مكان اللسع.

وأضاف الناظر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «يجب فرك جلد القدم في الرمال، وهو ما يمكن أن نسميه بعملية صنفرة طبيعية، لأن كعب القدم وباطن الرجل تموت فيها بعض الخلايا، ما يسبب وجود قشور خفيفة قد تكون مؤلمة، والصنفرة الطبيعية تخلص الجسم منها، كما تنشط الدورة الدموية».

وتابع استشارى الأمراض الجلدية: «لدينا أيضا الإصابة بتينيا الأصابع نتيجة ارتداء الأحذية فترة طويلة، وفرك الرمال في القدم يساعد على التخلص من هذه الفطريات»، مشددًا على أهمية الحرص على تناول المياه باستمرار لتعويض الفاقد من الجسم باستمرار.

وأوضح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أنّ العرق يخلص الجسم من الأملاح والسموم، وكي يتبخر العرق تنخفض حرارة الجلد، كما أنّه يحافظ على الشعر من السقوط والأظافر، موضحًا أنّ شرب المياه بانتظام مهم للكبد والكلى والرئة والدورة الدموية والنظر والسمع والذاكرة، وتمنع تكون الجلطات وتساعد على تقوية الجهاز المناعي.

وأكد الناظر، أهمية توزيع كميات المياه واستخدام زجاجات المياه في كل مكان مثل المصايف وأماكن العمل والمنزل، ما يؤدي إلى تجنب أكثر من مشكلة صحية.