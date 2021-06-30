حافز شهري 1500 جنيه.. شروط الالتحاق بمدرسة «العناني» بالمنيا

عدة مزايا يحصل عليها الطلاب داخل مدرسة «العناني» للتعليم والتدريب المزدوج بالمنيا، والتي أنشأت بقرار وزاري عام 2015، وترعاها مالياً وفنياً «شركة الدقهلية للتنمية الزراعية»، وتقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتضم قسمين الأول فني إنتاج البساتين، والثاني فني دواجن.

أوراق وشروط القبول بمدرسة العناني في المنيا

1- شهادة الإعدادية حديثة.

2- اجتياز اختبارات القبول.

3- اجتياز الكشف الطبي.

4- اجتياز المقابلة الشخصية.

5- المجموع المطلوب تحدده وزارة التعليم.

نظام الدراسة وتخصصات مدرسة العناني بالمنيا

تضم مدرسة العناني بالمنيا تخصصين، هما فنى إنتاج بساتين، وفني إنتاج دجاج، ومدة الدراسة بها 3 سنوات، ويتم التدريب العملي داخل شركة الدقهلية بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، بحافز مادي يبدأ من 750 جنيهاً لطلاب الصف الأول شهرياً، ويصل إلى 1500 جنيه لطلاب الصف الثالث، مع وجود فرص تعيين بأقسام الشركة بعد التخرج للمتميزين.

وعدد أيام الدراسة يومين في الأسبوع، يدرس خلالهما الطالب مناهج الوزارة الخاصة بالتعليم الزراعي، و4 أيام تدريب عملي داخل الشركة.

وتمنح الشركة الطالب منذ إلتحاقه بالصف الأول مبلغ 600 جنيه، حافز شهري، بالإضافة إلى 160 جنيه حافز حضور وإلتزام، ويخصم الحافز في حالة عدم الحضور، دون تحميل وزارة التربية والتعليم أي أعباء مالية، ويتحمل الطالب المصروفات الدراسية الرسمية المقررة علي المدارس الحكومية الزراعية، بالإضافة لقيمة ملف التقديم.

وتقع مدرسة العناني للتعليم والتدريب المزدوج داخل شركة الدقهلية للتنمية الزراعية، علي طريق «القاهرة - أسيوط» الغربي، أمام مركز أبوقرقاص، وأُنشئت بموجب قرار وزاري في العام الدراسي 2015/ 2016، وتخرجت الدفعة الأولي عام 2018.

وقبل ذلك كانت المدرسة تعمل كفصول ملحقة بمدرسة أبوقرقاص الزراعية، ويلتحق الطلاب بعد الحصول علي الشهادة الإعدادية بنظام التعليم والتدريب المزدوج، حسب خطة الوزارة.

ويتقاضى الطالب حافزاً شهرياً يتراوح بين 750 إلى 1500 جنيه، مع توفير كل سبل الإقامة والإعاشة من سكن وتغذية ومواصلات.

وتستثمر شركة الدقهلية للتنمية الزراعية 600 فدان عنب، و1000 نخيل، ويوجد بها محطة فرز وتعبئة محاصيل بسعة 100 طن عنب يوميا، وتعد مزرعتها التي تقع بالظهير الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص، أكبر مزرعة محاصيل زراعية على مستوي الصعيد.

ومدير قطاع الزيتون بالشركة، هو أحد الخريجين المتميزين من المدرسة، كما أن الشركة ملحق بها مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية، وتعمل على تنمية مناحي الحياة داخل قرى محافظة المنيا.

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