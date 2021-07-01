تعليم بلقاس كشفته بآخر لحظة.. عامل يؤدي امتحان الدبلوم بدلا من طالب

كشفت الإدارة التعليمية ببلقاس، بمحافظة الدقهلية اليوم الخميس، في آخر أيام امتحانات الدبلوم الفني الصناعي عن قيام عامل بانتحال صفة طالب في الصف الثالث الثانوي الصناعي، قسم تركيبات ومعدات كهربائية، وأداء الامتحانات العملية والنظرية بدلاً من طالب مسافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعندما تم اكتشاف الواقعة، تم التحفظ على العامل، الذي أقر بأنه يعمل لدى أسرة الطالب، وطلبوا منه أداء الامتحان بدلاً من ابنهم المسافر، وأن عاملاً بالمدرسة كان يسهل له مأمورية الدخول إلى لجنة الامتحانات يومياً.

ورود مذكرة من الإدارة التعليمية ببلقاس بوجود عامل باللجنة بدلا من طالب

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلي مأمور مركز شرطة بلقاس، من وحيد حشيش، مدير عام إدارة بلقاس التعليمية، يفيد بوجود عامل داخل لجنة بمدرسة علي عبد الرازق الثانوية الصناعية بمدينة بلقاس، يؤدي الامتحان بدلاً من الطالب «محمد ع.»، 18 سنة، بقسم الكهرباء بالمدرسة.

القبض على العامل داخل اللجنة

انتقلت قوة من ضباط مركز بلقاس إلى المدرسة، وتبين وجود «توفيق أ.»، 22 سنة عامل، داخل لجنة الامتحان، وبالقبض عليه، أكد أنه أدى جميع الامتحانات بدلاً من الطالب «محمد»، لسفره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضح أنه كان يدخل المدرسة عن طريق عامل كان يأخذه من يده من باب المدرسة حتى داخل اللجنة ، ويؤدي الامتحان بدلاً من الطالب المسافر.

وألقت قوة الشرطة القبض على العامل، وتحفظت على المراقب الأول للجنة، وعامل بالمدرسة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد مصدر مسئول أن بطاقة التعارف للطالب عليها صورة تشبه إلى حد كبير صورة العامل المقبوض عليه داخل اللجنة، ويصعب تمييزها عما إذا كانت للعامل المقبوض عليه من عدمه ولذلك لم يتمكن المراقبون من كشف خداعه.

وفي واقعة أخرى، تم إلقاء القبض على عامل يمتحن بدلاً من طالب في كلية الآداب بجامعة المنصورة، والذي ارتبط بسفر إلى القاهرة فأرسل صديقه لأداء الامتحان بدلاً منه.