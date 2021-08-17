عاجل.. إصابة 8 أشخاص من عائلة واحدة بخرطوش في «جلسة عرفية» بكرداسة

تلقى قسم شرطة كرداسة، إخطارًا من مستشفى القصر العيني ومستشفى أوسيم العام بوصول ثماني مصابين من عائلة واحدة برش خرطوش بأماكن متفرقة في الجسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين حال حضورهم جلسة عرفي للاتفاق على صلح مع عامل أنابيب وشقيقه على إثر مشاجرة سابقة مع أحد المصابين، حدثت مشادة كلامية أطلق على إثرها الأول أعيرة خرطوش من فرد محلي الصنع.

بالفحص والتحري، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.