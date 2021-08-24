«رميت جثته في أول صندوق زبالة».. متهمة بقتل زوجها: «كل شوية بيطلب حقه الشرعي»

قررت النيابة العامة، إحالة زوجة متهمة بقتل وتقطيع جسد زوجها وفصل رأسه، بمنطقة إمبابة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أمام محكمة الجنايات، ونسبت النيابة تهمة القتل العمد للمتهمة.

المتهمة تعترف بتفاصيل جريمتها

حضرت المتهمة في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى مقر النيابة بمحكمة شمال الجيزة، بشارع السودان، وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها العميد هاني شعراوي رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلى مفتش المباحث.

قطعت رأسه ورميتها في أبو النمرس

وكشفت المتهمة، في العقد الرابع من عمرها، أمام محقق النيابة، عن تفاصيل الجريمة المروعة التي حدثت قبل شهرين في منطقة إمبابة، مشيرة إلى أنها تخلصت من زوجها لرغبته في إقامة علاقة زوجية باستمرار.

وقالت المتهم: «طلب منى علاقة زوجية.. وبعدها خليته نايم على السرير.. ودخلت المطبخ.. جبت السكين.. وبعدين ضربته 5 طعنات في البطن لحد ما مات.. وبعد شويه قطعت راسه.. ولفيت الجثة في بطانية ورميتها في صندوق زبالة على أول الشارع.. وبعدين حطيت رأس الجثة في كيس ورميتها في أبو النمرس».

إحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية

عقب الانتهاء من مناقشتها حول الجريمة، وقعت المتهمة على أمر إحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

جاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية، بعد أن تسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجنى عليه، وتحريات المباحث النهائية التي جرت بمعرفة ووحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، التي أكدت أن المتهمة ارتكبت الواقعة واعترفت في محضر الشرطة.