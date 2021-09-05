حبس المتهمين بقتل تاجر خضروات في البحيرة 4 أيام

أصدر وكيل النائب العام بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم، قرار حبس عامل زراعي وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل صاحب مزرعة عمدا والتخلص من جثته بإلقائها بعيد عن مسرح الجريمة، وذلك بعرض الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه من نقود وسيارة، وجرى العثور علي الجثة بها عدة طعنات بالجسم داخل إحدى المزارع، واعترف المتهم، بأنه اعتدى عليه بمطرقة حديدية، وألقاه بمنطقة نائية.

كشف غموض الحادث

كانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من كشف غموض مقتل صاحب مزرعة بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، إذ عُثر عليه مقيد الأيدي، وبه بعض الإصابات وأثار الدماء، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

وترجع أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز وادي النطرون، يفيد بالعثور على جثة تاجر خضروات به طعنات بالجسم داخل إحدى المزارع.

ضبط مرتكبي الحادث

وكثف رجال َمباحث مركز وادي النطرون جهودهم، وبتقنين التحريات، تم كشف غموض الحادث وضبط المتهمين، حيث تبين أن المتهم عامل زراعى يعمل لدي المجني عليه وزوجته، حيث قام بالاعتداء عليه بمطرقة حديدية وقام بإلقائه بمنطقة نائية عن موقع الحادث.

اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الحادث، بغرض الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه من نقود وسيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض لمتابعة التحقيقات.