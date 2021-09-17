8 أفلام تتنافس في دور العرض.. و«ماكو» يتصدر شباك التذاكر

يبحث الجمهور عن إيرادات الأفلام خلال الوقت الحالي، خاصة بعد نجاح فيلم «ماكو»، وتصدره إيرادات الأفلام المنافسة الأخرى، حيث حقق فيلم «ماكو» ما يقرب من 458 ألف جنيه أمس الخميس بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

أحداث فيلم «ماكو» مأخوذة من قصة حقيقة حول غرق العبارة «سالم إكسبريس»، وتدور غالبية أحداثه تحت المياه.

ويعتمد الفيلم على فكرة البطولة الجماعية، ويشارك الفنان التركي مراد يلدريم في بطولة الفيلم كأول عمل مصري له، الفيلم بطولة جماعية تضم: نيكولا معوض، ناهد السباعي، عمرو وهبة، منذر رياحنة، محمد مهران وسارة الشامي، تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي.

محمد هنيدي يحقق أرقاماً قياسية

وجاء في المرتبة الثانية فيلم «الأنس والنمس» الذي حقق ما يقرب من 327 ألف جنيه، من بطولة الفنان محمد هنيدي، ومنة شلبي، وقد احتفل هنيدي منذ أيام بتحقيق فيلمه 50 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض ,

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «موسي»، وحقق مايقرب من 160 ألف جنيه، وحقق فيلم «العارف» مايقرب من 172 ألف جنيه، وهو من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي، ثم فيلم «200 جنيه» الذي حقق 154 ألف جنيه .

«30 مارس» و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في المرتبة الأخيرة

بينما حقق فيلم «30 مارس» ما يقرب من 81 ألف جنيه، ولم يحقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» سوى 66 ألف جنيه، بينما تذيل قائمة الإيرادات فيلم «مش أنا»، الذي يستمر في دور العرض السينمائي للأسبوع وحقق 36 ألف جنيه.