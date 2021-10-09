نتيجة التجديد النصفي للنقابات الفرعية للأطباء في 7 محافظات بالصعيد

أعلنت اللجان المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء 2021 في جنوب الصعيد، الفائزين بمقاعد تحت السن وفوق السن في محافظات (أسيوط - وسوهاج - والوادي الجديد - وقنا - والأقصر - وأسوان - والبحر الأحمر).

نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في أسيوط

في محافظة أسيوط، أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات للتجديد النصفي لنقابة الأطباء أسيوط 2021، فوز كل من الدكتور أيمن منصور أبوزيد، والدكتور محمد على رسلان، بمقعدي فوق السن، والدكتور وائل اسماعيل علي، والدكتور عثمان محمود أحمد، بمقعدي تحت السن عن طريق التزكية.

نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في الوادي الجديد

وفي محافظة الوادي الجديد، قال الدكتور محمود مهدي، أمين نقابة الأطباء بالوادي الجديد، إن أطباء الوادي الجديد في انتخابات التجديد النصفي 2021 فازوا بالتزكية، وهم كل من الدكتور محمود حسين مهدي، والدكتور مؤمن محمد إسماعيل، فوق السن، والدكتور أسامة عاشور سيد، والدكتور محمد أحمد إبراهيم، والدكتورة هبة عمر بشندي تحت السن.

فوز هنري وعبد اللاه ومحي وأبو الدهب في انتخابات أطباء سوهاج

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة سوهاج، فوز كل من الدكتور مجدي هنري، والدكتور محمود عبد اللاه عن مقاعد فوق السن، والدكتور هيثم محيي، والدكتور محمد حسني ابو الدهب، عن مقاعد تجت السن، وذلك عن مقاعد النقابة بالمحافظة.

نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في قنا

وفي محافظة قنا، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة قنا، فوز كل من الدكتور أيمن سعد، والدكتور عمرو أحمد حامد، بمقاعد تحت السن، وفوز كل من الدكتور حسن أبوالحسن، والدكتور محمود عويس، بمقاعد فوق السن، للنقابة الفرعية بالتزكية.

نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في الأقصر

وفي الأقصر، أسفرت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالأقصر، عن فوز كل من الدكتور خلف الله أحمد عمر، بمقعدي فوق السن الذي حصل على 188 صوتا والدكتور هاني عبد الباقي، وحصل على 159 صوتا، أما مقعدي تحت السن ففاز بهما الدكتور زياد عبدالرؤوف، وحصل على إجمالي 140 صوتا، والدكتورة مي عبد المعطي، حصلت على 119 صوتا.

نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في البحر الأحمر

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة أطباء البحر الأحمر، عن فوز كل من حمادة أبو الحجاج، ومحمد السيسي، بمقعدي فوق السن، ومحمد ثروت وبشير رمضان، بمقعدي تحت السن.

نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في أسوان

أسفرت نتيجة إنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بأسوان، عن فوز المرشحين تحت السن هما الدكتور عبد الرحمن حمادة والدكتورمحمد حامد مكي بالتزكية، أما مقعدي فوق السن ففاز بهما الدكتور مصطفي أبوالمجد، والدكتورة أمل أبوصادق.