ضبط المتهمين بخطف طفل في سوهاج.. تخلوا عنه بعد جريمتهم

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج، من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز)، بغياب ابنها 9 سنوات عن مسكنهما، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، وفي وقت لاحق عُثر على الطفل بمعرفة الأهالي بموقف السيارات بمدينة سوهاج بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

3 متهمين في الواقعة

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وتوصلت جهوده إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بأنّه نظرا لإقامته بذات القرية سكن الطفل وعلمه بثراء والده، اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان الطفل حال لهوه بأحد شوارع القرية.

وأضاف الأول بأنّ (الثاني والثالث) اتجها للقرية بمركبة توك توك، والتقيا الطفل وطلبا منه توصيلهما إلى منزل جده لوالدته الكائن بذات القرية، ثم اصطحبا الطفل لمنزل أحدهم، وعقب استشعارهما بتضييق الخناق عليهما تخليا عن الطفل.

وبمواجهة الثاني والثالث أيدا أقوال الأول وأرشد الثاني عن التوك توك المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.