مهرجان موسيقي بأمريكا يتحول لمأساة: 8 قتلى ومئات الجرحى «فيديو»

أعلنت السلطات الأمريكية أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب مئات آخرين إثر حادث مأساوي، وقع مساء أمس الجمعة، خلال مهرجان موسيقي في ولاية تكساس، أظهرت فيديوهات مصورة أنه اتسم منذ بدايته بالفوضى.

50 ألف شخص اندفعوا نحو خشبة المسرح

وقالت رئيس إدارة الإطفاء في مدينة هيوستن، صامويل بينيا، للصحفيين إن الحادث وقع في ملعب NRG خلال الدورة الثالثة من مهرجان أستروورلد الموسيقي السنوي، عندما بدأ حشد يضم نحو 50 ألف شخص بالتحرك نحو الخشبة خلال المهرجان ما أسفر عن تدافع في الصفوف المتقدمة وتسبب في حالة من الهلع بين الناس.

Knowing what we know now, this incident at #ASTROWORLDFest has become that much more terrifying. https://t.co/FB9B3XwLZA — Mycah Hatfield (@MycahABC13) November 6, 2021

منظموا المهرجان علقوا الفاعلية بعد الإصابات

وأكدت الشرطة أن منظمي المهرجان علقوا الفاعلية فورا بمجرد ورود تقارير عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.

وبحسب تقارير لقناة FOX11، فقد نُقل أكثر من 300 شخص إلى المستشفى على خلفية الحادث.

هواة الموسيقى اقتحموا المهرجان ودمروا البوابات

جاء هذا الحادث بعد واقعة تدافع أخرى حصلت قبل ساعات معدودة، عندما اقتحم مئات من هواة الموسيقى أبواب الملعب قبل بدء المهرجان، وهو ما أسفر عن تحطيم غالبية البوابات الإلكترونية للملعب، وسط محاولات يائسة للتصدي للهم من قبل الأمن.