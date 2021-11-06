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مهرجان موسيقي بأمريكا يتحول لمأساة: 8 قتلى ومئات الجرحى «فيديو»

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خالد عبد الرسول
11:13 ص | السبت 06 نوفمبر 2021
تدافع خلال مهرجان موسيقى أمريكي انتهى بمآساة وقتلى وجرحى

تدافع خلال مهرجان موسيقى أمريكي انتهى بمآساة وقتلى وجرحى

أعلنت السلطات الأمريكية أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب مئات آخرين إثر حادث مأساوي، وقع مساء أمس الجمعة، خلال مهرجان موسيقي في ولاية تكساس، أظهرت فيديوهات مصورة أنه اتسم منذ بدايته بالفوضى.

50 ألف شخص اندفعوا نحو خشبة المسرح

وقالت رئيس إدارة الإطفاء في مدينة هيوستن، صامويل بينيا، للصحفيين إن الحادث وقع في ملعب NRG خلال الدورة الثالثة من مهرجان أستروورلد الموسيقي السنوي، عندما بدأ حشد يضم نحو 50 ألف شخص بالتحرك نحو الخشبة خلال المهرجان ما أسفر عن تدافع في الصفوف المتقدمة وتسبب في حالة من الهلع بين الناس.

منظموا المهرجان علقوا الفاعلية بعد الإصابات

وأكدت الشرطة أن منظمي المهرجان علقوا الفاعلية فورا بمجرد ورود تقارير عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.

وبحسب تقارير لقناة FOX11، فقد نُقل أكثر من 300 شخص إلى المستشفى على خلفية الحادث.

هواة الموسيقى اقتحموا المهرجان ودمروا البوابات

جاء هذا الحادث بعد واقعة تدافع أخرى حصلت قبل ساعات معدودة، عندما اقتحم مئات من هواة الموسيقى أبواب الملعب قبل بدء المهرجان، وهو ما أسفر عن تحطيم غالبية البوابات الإلكترونية للملعب، وسط محاولات يائسة للتصدي للهم من قبل الأمن.

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