مهرجان موسيقي بأمريكا يتحول لمأساة: 8 قتلى ومئات الجرحى «فيديو»

أعلنت السلطات الأمريكية أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب مئات آخرين إثر حادث مأساوي، وقع مساء أمس الجمعة، خلال مهرجان موسيقي في ولاية تكساس، أظهرت فيديوهات مصورة أنه اتسم منذ بدايته بالفوضى.

وقالت رئيس إدارة الإطفاء في مدينة هيوستن، صامويل بينيا، للصحفيين إن الحادث وقع في ملعب NRG خلال الدورة الثالثة من مهرجان أستروورلد الموسيقي السنوي، عندما بدأ حشد يضم نحو 50 ألف شخص بالتحرك نحو الخشبة خلال المهرجان ما أسفر عن تدافع في الصفوف المتقدمة وتسبب في حالة من الهلع بين الناس.

