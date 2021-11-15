مسئول بمصر الخير: نعمل على توفير منازل للمتضررين من سيول أسوان

قال أحمد علي، مدير برامج مؤسسة مصر الخير، إنه تم حصر الأسرة المتضررة من سيول أسوان، وإمدادها بالمواد الغذائية في ظل التدخل السريع من قبل المؤسسة مع رصد المنازل المتضررة التي وصل عددها إلى 800 منزل من بينهم 106 منازل تضرروا بشكل كامل، لافتا إلى أن المؤسسة أطلقت حسابا للتبرع من خلال أسهم تحت شعار سهم إغاثة لأسر أسوان، وتبلغ قيمة السهم 500 جنيه، ويمكن التبرع على حساب 100/100 لمساعدة أهالي أسوان.

توفير شقق للمتضررين من سيول أسوان

وأضاف «علي » خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن محافظة أسوان تحاول توفير أراضي جديدة لإنشاء منازل للأهالي المتضررة، موضحا أن المحافظة وفرت وحدات سكنية للبعض، والآخر في استضافة أقاربهم، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على قدم وساق لتوفير مسكن لأهالي أسوان المتضررين.

الري تؤكد تكرار السيول في أسوان

ومن جهته، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن السيول التي حدثت في محافظة أسوان ظاهرة طبيعية تحدث في هذا الوقت من كل عام، موضحا: «تعودنا على هذا الأمر منذ سنوات، ونتعامل مع هذا الملف الخطير لأنه يمس حياة أهالينا والمنشآت والطرق والمنازل».

وعن مدى استفادة مصر من السيول، قال إن هناك سدين في شلاتين حجزا 6 ملايين متر مكعب من المياه، كما أن كل أعمال الحماية التي تنفذ في محافظات الجمهورية تحصل على المياه.

أكثر من 1500 للحماية من السيول

وأضاف غانم، خلال تصريحات تليفزيونية: «خلال السنوات الماضية أنشأنا أكثر من 1500 منشأة للحماية من أخطار السيول بجميع المناطق المعرضة لها، وهناك أعمال أخرى يتم تنفيذها أيضا، وأثبتت كفاءتها في التعامل مع سيول أسوان وشلاتين والبحر الأحمر، واستطاعت أن توفر حماية كبيرة لهذه المنشآت».