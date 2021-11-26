القاهرة تطرح محلات ووحدات للبيع والاستغلال.. تعرف على الشروط والتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للأملاك بالتعاون مع إدارة التعاقدات بمحافظة القاهرة، عن بيع أراضى ووحدات سكنية ومحلات تجارية ووحدات إدارية وطرح حق استغلال بدرومات ومجزر نصف آلى ووحدات إدارية ومحلات تجارية وخدمات وكافتيريا ومحطات تقوية محمول وبوفية بأحياء مختلفة.

ومن المقرر عقد جلسة مزاد يوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر المقبل بنادي شرطة القاهرة بعابدين لبيع عدد 150 وحدة سكنية بمشروع أهالينا 2 بحي السلام أول بمساحة 97 متر مربع تقريبا للوحدة بعمارات 1،5،6، 7،8،11، 12، وتأمين دخول المزاد 3 آلاف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه.

كما تشهد الجلسة بيع 4 محلات تجارية دوبلكس بمشروع أهالينا 1 بحى السلام أول بمساحة 295 متر مربع تقريبا لكل محل بعمارات أرقام 1،2،3 وتأمين المزاد 19500 جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيه.

مشروع أهالينا

كما شمل إعلان محافظة القاهرة في تقريرها، بيع 17 محل تجارى بمشروع أهالينا 1 بحي السلام أول بمساحات من 73 متر مربع إلى 88 متر مربع تقريبا، وتأمين دخول المزاد 3 آلا ف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيه.

كما يتم طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات لعدد 42 بدروم بنشاط حر في داخل مشرع أهالينا بحي السلام أول بمساحة 180 متر مربع لكل بدروم، وتأمين المزاد 20 ألف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه، فضلًا عن طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات لمجزر 15 مايو النصف آلى بمساحة إجمالية 28825 متر مربع تقريبا وتأمين دخول المزاد مليون ونصف وثمن كراسة الشروط 4 آلاف جنيه.

حي الأسمرات

ومن المقرر عقد جلسة مزاد يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر المقبل وتتضمن، بيع عدد 76 محل تجارى بمشروع الإسكان الاقتصادي الأسمرات 2 بمساحات تتراوح من 25 إلى 58 متر مربع وتأمين دخول المزاد 4800 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه.

سوق العبور

وفى نطاق سوق العبور يتم بيع 8 قطع أراضى فضاء بالمنطقة الصناعية بسوق العبور بمساحات تتراوح من 72 و479 متر مربع إلى 1805,25 متر مربع تقريبا وتأمين دخول المزاد 100 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيه.

كما يتم طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لموقع انتظار مركبات سوق العبور بمساحة 2288 متر مربع تقريبا، وتأمين دخول المزاد 11ألف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه، علاوة على طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات لمبنى إداري مصرفي بسوق العبور بمساحة 115 متر مربع تقريبا، وتأمين المزاد 66 ألف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه، بالإضافة إلى طرح حق استغلال لـ10 أماكن تركيب إقامة محطات تقوية المحمول بسوق العبور وتأمين المزاد 25 ألف جنيه.

كما يتم طرح حق استغلال لمدة 5 سنوات ل126 محل بعنابر 7،8،11 بمنطقة الفوارغ بمساحة 50 متر مربع لكل محل بسوق العبور، وتأمين المزاد 3 آلاف جنيه، وطرح حق استغلال لمدة 5 سنوات محل خضار عنبر 11 بمساحة 140 متر مربع بسوق العبور، ومحل فاكهة عنبر8 وتأمين المزاد 25 ألف جنيه، بالإضافة إلى حق استغلال لمدة 5 سنوات لـ4 كافتيريا وعدد 12 محل خدمات بمساحات من 10 متر مربع إلى 123 متر مربع بسوق العبور وتأمين المزاد 5 آلاف جنيه، والكافتيريات ألفين جنيه.

وفي سوق العبور يتم طرح حق استغلال 5 سنوات ل3 محلات خدمات بمساحة من 35 إلى 40 متر وتأمين المزاد 5 آلاف جنيه، فضلًا عن طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لمحل رقم 77 عنبر بمنطقة الفوارغ بمساحة 50 متر مربع بسوق العبور.

مزاد 16 ديسمبر

وفيما يتعلق بجلسة مزاد يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر المقبل تشمل بيع 5 محلات تجارية بمشروع الإسكان الاقتصادي بالأسمرات 1 بمساحات تتراوح من 27 إلى 58 متر مربع وتأمين المزاد 7 آلاف جنيه، وبيع 4 محلات تجارية أسفل عمارات مشروع الأمل 888 بحي السلام ثان بمساحة 26 متر لكل محل وتأمين المزاد 3500 جنيه، علاوة على بيع 45 وحدة إدارية بمشروع المحروسة بحي السلام ثان بمساحات من 60 إلى 80 متر مربع للوحدة وتأمين المزاد 3 آلاف جنيه.

ويعرض للبيع 55 محل تجارى بمشروع المحروسة بحي السلام ثان بمساحات من 19 إلى 25 متر مربع، فضلًا عن بيع 181 محل تجارى بأحياء المقطم والسلام أول وثان والبساتين ومنشأة ناصر وبولاق بمساحات من 4 إلى 39 متر مربع وتأمين المزاد 2500 إلى 7000 جنيه.

كما يتم طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لمحل تجارى و4 وحدات إدارية بمساحات 60 إلى 112 متر مربع بالمبنى الإداري بجراج العتبة وتأمين المزاد 10 آلاف جنيه للمحل و5 آلاف للوحدة الإدارية، علاوة على طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لبوفيه داخل مبنى حي الوايلي وتأمين المزاد 500 جنيه.

واشترطت المحافظة عدم دخول المزاد إلا بإحضار شهادة تطعيم فيروس كورونا، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، كما تطلب كراسة الشروط من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان محافظة القاهرة.