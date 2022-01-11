خطوات الحصول على وظيفة حكومية في يناير.. للباحثين عن عمل

يبحث الكثير من الشباب من خريجي الجامعات، عن فرص عمل حكومية، باعتبارها من أكثر الوظائف أمانًا، ويوفر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال موقعه الرسمي، وظائف في مختلف المؤسسات الحكومية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، خطوات الحصول على الوظائف الحكومية خلال يناير الجاري، وفبراير المقبل، وذلك في السطور التالية:

بوابة الوظائف الحكومية

وطرح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر الموقع الرسمي لـ «بوابة الوظائف الحكومية» الوظائف المعلن عنها خلال الفترة الأخيرة، حسب احتياجات كل مؤسسة حكومية.

وتوفر البوابة جميع التفاصيل الخاصة بوظائف الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الشروط الخاصة بالالتحاق بالوظيفة، والمؤهل المطلوب، وخطوات التقديم للوظيفة، ومواعيد المقابلات الشخصية.

خطوات التقديم للوظائف الحكومية في يناير وفبراير

ويمكن للباحثين عن فرص العمل، الدخول على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على الوظائف المتاحة.

ويمكن الدخول على الوظائف المتاحة، ومعرفة الشروط والمؤهلات المطلوبة.

بعد التقديم، يتم تحديد ومعرفة موعد المقابلة الشخصية لاجتيازها.

ويتيح الموقع إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب والوظيفة، من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

الوظائف المتاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية

وأتاحت البوابة، عددا من الوظائف، جاءت كالآتي:

وظائف الهيئة العامة للكتاب

وظائف في جامعة عين شمس

جامعة الإسكندرية

الهيئة العامة للسلع التموينية

مديرية التنظيم والإدارة بالقاهرة

مديرية الشئون الصحية بالمنوفية

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

جامعة الفيوم

جهاز تنمية التجارة الداخلية

وطرحت بوابة الوظائف الحكومية مع بداية العام الجديد، عددا من الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات سواء للمؤهلات العليا أو المتوسطة، وذلك في الوظائف الإدارية العليا وغيرها.

وعلى من يرغب في التقديم، التسجيل على البوابة، ومتابعة الطلب.