عاجل.. بث مباشر لبدء تجنيز الأنبا يوحنا قلتة من كاتدرائية العزاء مريم

يستعد الأقباط الكاثوليك إلي تجنيز الأنبا يوحنا قلتة، حيث ستكون صلاة القداس الإلهي والجناز والدفن الساعة الواحدة ظهرًا، في كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، كما سيقام العزاء مساء اليوم من الساعة السادسة مساء وحتي الساعة التاسعة مساء.

تجنيز الأنبا يوحنا قلتة

وكان الأنبا يوحنا قلتة قد توفى صباح الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022، وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية مراسم قداس تجنيز الأنبا يوحنا، حيث سيكون قداس صلوات التجنيز في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وبعدها نظرة الوداع الأخيرة.

من هو الأنبا يوحنا قلتة

عاش الأنبا يوحنا قلته طفولة ريفية، وحمل اسم كمال قلته مع ولادته في قرية القطنة بطهطا سنة 1937م، والتحق بالمدارس الكاثوليكية، وصار كاهنًا في 25/9/1960م.

وأكاديميًا خاض مشوارًا علميًا بين الدراسات العربية والإسلامية والشرقية، إذ أنَّه في عام 1965، حصل الأنبا يوحنا قلته على ليسانس الدراسات العربية والإسلامية.

وفي 1972، حصل على درجة الماجستير، وفي عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في «دراسات المستشرقين الفرنسيين للشعر العربي» من جامعة القاهرة.

وفي 1962، تولى الأنبا يوحنا قلته مسئولية الإعلام والصحافة واللجنة المصرية الكاثوليكية للعدالة والسلام، كما أنه رعى كنيسة السجود بشبرا.