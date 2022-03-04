انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 لإزالة التعديات الأحد المقبل

تنطلق المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والمجاري المائية ونهر النيل والأراضي الزراعية يوم الأحد المقبل، وشددت وزارة التنمية المحلية في تعليماتها للمحافظات بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية بكل محافظة، مع منع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، وتحديدًا أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة عمليات إدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية مع المحافظات؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ.

تنسيق مع الأمن وجهات إنفاذ القانون

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه يجري التنسيق المستمر مع المحافظات، ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في تنفيذ الإزالات التي تُنفذ خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 التي تنطلق الأيام المقبلة، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات بالمحافظات، في إطار توجيهات الدولة بمنع التعديات والبناء المخالف، تنفيذًا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وقف البناء المخالف على أملاك الدولة

ومن تعليمات وزارة التنمية المحلية، استمرار الحملات اليومية التي تنطلق في الفترة من 6 إلى 26 مارس الجاري بكل المحافظات، مع التصدي بكل حزم لحالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ووقف البناء المخالف، وفرض هيبة الدولة واستمرار الإزالة، والحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، وطالبت الوزارة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات للتصدي لها، مع الحفاظ على قطع الأرض المستردة.

حصر حالات إزالة التعديات

يذكر أن محافظة البحيرة جاءت في شهر فبراير الماضي، في صدارة المحافظات التي توجد بها مخالفات جرى التصدي لها، وأزيل 1924 مبنى، تلتها محافظة الشرقية بإزالة 1722 مبنى مخالفا، ثم محافظة بنى سويف بإزالة مخالفات 681 مبنى، وأسيوط شهدت إزالة 536 مبنى، وبعدها الأقصر والجيزة والوادي الجديد والشرقية.