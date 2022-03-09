مصرع مواطنين وإصابة 3 في حادثي سير بالجيزة وبني سويف

لقى مواطنان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في حادثي سير على الطرق في نطاق محافظتي الجيزة وبني سويف، اليوم الأربعاء، حيث أسفر الحادث الأول عن مصرع شخصين، إثر تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام «دير الميمون»، بنطاق محافظة الجيزة، ونتج الحادث الثاني عن تصادم دراجتين ناريتين، بدائرة مركز الفشن، جنوب بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

مصرع اثنين في تصادم سيارتين نقل بالصحراوي الشرقي القديم

في الحادث الأول، استقبل مستشفى أطفيح المركزي، بمحافظة الجيزة، جثتين لشخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارتين نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام «دير الميمون»، جنوب محافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن مصرع كل من «محمود عامر عبد الفتاح»، 35 سنة، مقيم بمركز الواسطى في محافظة بني سويف، و«محمود رمضان رياض»، 37 سنة، مقيم بمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، وتم إيدعهما مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في تصادم دارجتين ناريتين جنوب بني سويف

وفي الحادث الثاني، أصيب 3 أشخاص، بينهم طفل، في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، بدائرة مركز الفشن جنوب بنى سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، حيث تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع تصادم دراجتين ناريتين على الطريق الزراعي الفرعي الوقف البحرية بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

أسماء المصابين في تصادم دراجتين ناريتين على الطريق الزراعي بالفشن

واستقبل مستشفى الفشن المركزي كلاُ من «ماهر محمد إبراهيم»، 26 سنة، مصاباً باشتباه كسر مضاعف بالساق الأيمن، و«كريم شلقامي محمد»، 28 سنة، مصاباً باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليمنى وكدمات بالجسم، ونجله «أحمد»، 5 سنوات، مصاباً بجرح في الجبهة، وتم تقديم العلاج اللازم داخل المستشفى، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف.