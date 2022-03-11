تعرف على شروط إدراج المتضررين من إزالة منازلهم في الرويسات

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن منطقة الرويسات بشرم الشيخ يجري تطويرها لتصبح منطقة حضارية تناسب مكانة شرم الشيخ الدولية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتطوير الرويسات ضمن تطوير القرى في برنامج حياة كريمة، والتي تشمل مصر بأكملها.

أضاف المحافظ أن الرويسات تعد من أكبر المناطق التابعة لمدينة شرم الشيخ، وجرى عمل مخطط لها لتصبح منطقة جاذبة مزودة بكل المرافق والخدمات، حيث راعى التخطيط البعد الاجتماعي للمواطنين المقيمين في المنطقة والحرف الموجودة.

إدراج المتضررين من هدم المنازل

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه تم عقد لقاء شعبي كبير مع أهالي الرويسات بحضور كل الجهات التنفيذية والمعنية بالتطوير، واتفقوا على أن تتم إزالة التعديات والمنازل المتعارضة مع خطوط التنظيم، على أن يتم منح المواطنين شقة في الوحدات السكنية التي سوف تبني بالمنطقة وعددها 5000 وحدة سكنية.

وتابع أنه تم إعداد كشوف بأسماء الحالات المضارة وحصرها، من أجل حجز مكان في الإسكان الجديد، وهناك البعض من السكان الذين أزيلت منازلهم للتطوير لم يدرجوا في كشوف الحصر، لذا جرى فتح الباب مدة شهر لإدراجهم مرة أخرى، طبقا للشروط والضوابط التي وضعها مجلس مدينة شرم الشيخ.

المستندات المطلوبة لإدراج غير الموجودين في الكشوف

أكد اللواء خالد فودة أنه تم فتح الباب التقدم للمتضررين من عدم إدراج أسمائهم ضمن كشوف الحصر، والذين تم إزالة منازلهم المأهولة بالسكان في إطار خطة تطوير الرويسات مدة شهر، وإحضار المستندات الآتية:

１- صورة بطاقة الرقم القومي.

２- 4 دويسيهات ورقية.

３- بطاقة الزوجة سارية.

４- قسمية زواج حديثة كمبيوتر.

５- شهادة ميلاد مميكنة الأب، الأم، الأولاد.

６- إفادة من مدارس شرم الشيخ.

７- شهادة الجيومكانية، تثبت وقت البناء والإزالة للمبني.

８- تقديم ما يثبت التعدي على المكان عن طريق وصل كهرباء أو مياه.

９- بالنسبة للمطلقات تقديم قسيمة الطلاق، ومرور علي الطلاق ثلاث سنوات وتقدم إفادة من الأحوال المدنية بأنها لم تتزوج.

10- على الأرامل تقديم شهادة الوفاة وإفادة من السجل المدني بعدم زواجها.