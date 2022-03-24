كيروش يطلب دعم المصريين: أنتوا اللاعب رقم 12.. ممكن أخرج صلاح وأنزله يلعب

قال المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني كارلوس كيروش، إنّ الأمور تسير بشكل طيب للغاية في معسكر الفريق، استعدادا لمباراتي السنغال المؤهلتين لبطولة كأس العالم في قطر، موضحًا: «مفيش إصابات، والروح عظيمة ورائعة بين اللاعبين».

وأضاف كيروش، في لقاء خاص مع قناة أون تايم سبورتس 2: «مباراتا السنغال تعتبر نهائي كأس العالم بالنسبة لمصر، وستكون فرصة رائعة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، ولاعبونا لديهم ثقة عالية في أنفسهم، ويشعرون بحماس كبير، والمباراة لن تكون سهلة لنا أو للسنغال».

اللاعبون مستعدون للتضحية بأنفسهم

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني، أنّنا نعتبر المباراة 180 دقيقة، سنلعب أول 90 دقيقة في القاهرة، والـ90 دقيقة الأخرى في داكار، مشددا على أنّ اللاعبين متحمسون وروحهم طيبة جدا، ومع وجود الجمهور المصري في الملعب، فإنّهم سيحاولون بذل كل جهد لديهم، والتضحية بأنفسهم لإسعادهم.

وأوضح كيروش: «نحن أمام تحدٍ كبير، ونتمنى أن نستمتع به، ويجب أن نتحمّل جميعا، ليس الفريق فقط، ولكن الجمهور في المدرجات».

رسالة كيروش للجمهور المصري

ووجّه كيروش رسالة إلى الجماهير المصرية، قائلا: «يوم الجمعة نريد أن يكون 100 مليون مصري جاهزا على قلب رجل واحد، نحترم فريق السنغال، وحتى وقت انطلاق المباراة، أتمنى أن نملأ الشبابيك والنوافذ والكافيتريات بأعلام مصر، وأن نتحد تحت علم مصر جميعا، وأتمنى أن يرتدي الأطفال والشباب الصغير قمصان المنتخب المصري».

وأتمّ: «نحن بحاجة إلى أن يكون الجمهور متحمسا وجاهزا ويعلم جيدا أنّه سيتحمل ويقاسي أثناء المباراة، فالسنغال منتخب كبير، وبالتالي فالجمهور سيكون اللاعب رقم 12، وأتمنى أن يحضر المباراة بقمصان المنتخب»، وأضاف ممازحا: «ممكن أخرج محمد صلاح في أي لحظة وأخلي اللاعب رقم 12 ينزل الملعب».